Пьяный майор полиции устроил погоню с полицией в Одессе

В Одессе патрульные пытались остановить автомобиль Volkswagen Caddy, поскольку тот превысил скорость. Однако водитель машины их проигнорировал и попытался скрыться. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник – следователь, который был пьян. Инцидент произошел вечером 4 февраля.

Как пишет местное издание "Думская", правоохранителям все же удалось задержать нарушителя после непродолжительной погони. Вполне вероятно, что перед поездкой он выпил большое количество алкоголя, поскольку от него шел стойкий запах перегара. Кроме того, проверив документы злоумышленника, правоохранители обнаружили, что это их коллега.

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По данным журналистов, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, за рулем Volkswagen Caddy находился майор полиции Александр К. Он является старшим следователем по хозяйственным делам Суворовского отдела полиции Одессы.

Сдать кровь на анализ относительно наличия алкоголя полицейский отказался. В отношении него составили протокол и, скорее всего, будет вскоре начнется служебное расследование.

К слову, недавно в Киеве двое мужчин на Subaru Forester устроили гонки. А когда их попытались задержать сотрудники полиции, один из них открыл огонь. Также известно, что во время погони это авто зацепило автомобиль сотрудников полиции и пыталось врезаться в еще одну машину, когда выехало на встречную полосу. Предварительно, водитель внедорожника был пьян.