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      Пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста на Кировоградщине

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      Оперуполномоченный управления защиты экономики совершил смертельный наезд на велосипедиста
      Оперуполномоченный управления защиты экономики совершил смертельный наезд на велосипедиста / фото: ГБР

      На Кировоградщине пьяный водитель совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний погиб. Как выяснилось, виновником ДТП был оперуполномоченный управления защиты экономики в Кировоградской области.

      Подозреваемого уже задержали правоохранители, сообщает Государственное бюро расследований.

      К слову: Экс-депутат Богословская попала в ДТП под Киевом: видео

      В результате ДТП с участием "мерседеса" и велосипеда потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму. После аварии велосипедиста сразу же доставили в больницу, где он и умер, так и не приходя в сознание.

      Расследование по делу проводится под процессуальным руководством ГПУ, а оперативное сопровождение осуществляет областное управление департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

      ДТП з поліцейським на Кіровоградщині
      После ДТП велосипедист умер в больнице / фото: ГБР

      Подозреваемому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Если вину полицейского докажут, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

      На Кіровоградщині п'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста
      Если вину полицейского докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой

      blog_ava
      Лугано – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
      3 октября
      3642
      Теги: Новости Украины ГПУ Полиция Жертвы Аварии и ДТП Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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