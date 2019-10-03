Пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста на Кировоградщине

На Кировоградщине пьяный водитель совершил наезд на велосипедиста, в результате чего последний погиб. Как выяснилось, виновником ДТП был оперуполномоченный управления защиты экономики в Кировоградской области.

Подозреваемого уже задержали правоохранители, сообщает Государственное бюро расследований.

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В результате ДТП с участием "мерседеса" и велосипеда потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму. После аварии велосипедиста сразу же доставили в больницу, где он и умер, так и не приходя в сознание.

Расследование по делу проводится под процессуальным руководством ГПУ, а оперативное сопровождение осуществляет областное управление департамента внутренней безопасности Национальной полиции.



После ДТП велосипедист умер в больнице / фото: ГБР

Подозреваемому инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Если вину полицейского докажут, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой.



Если вину полицейского докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой