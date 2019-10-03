П'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста на Кіровоградщині

На Кіровоградщині нетверезий водій скоїв наїзд на велосипедиста, внаслідок чого останній загинув. Як з'ясувалося, винуватцем ДТП був оперуповноважений управління захисту економіки у Кіровоградській області.

Підозрюваного вже затримали правоохоронці, повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Внаслідок ДТП за участю "мерседеса" та велосипеда потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму. Після аварії велосипедиста одразу ж доставили до лікарні, де він і помер, так і не приходячи до тями.

Розслідування у справі проводиться під процесуальним керівництвом ГПУ, а оперативний супровід здійснює обласне управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.



Після ДТП велосипедист помер у лікарні / фото: ДБР

Підозрюваному інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого. Якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами.



Якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами