00:22
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Красномовство Тищенка з журналістами. Українці розлючені на Зеленського
      Вєсті.UA
      19:51, 3 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ

      П'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста на Кіровоградщині

      362 Читать новость на русском
      Оперуповноважений управління захисту економіки скоїв смертельний наїзд на велосипедиста
      Оперуповноважений управління захисту економіки скоїв смертельний наїзд на велосипедиста / фото: ДБР

      На Кіровоградщині нетверезий водій скоїв наїзд на велосипедиста, внаслідок чого останній загинув. Як з'ясувалося, винуватцем ДТП був оперуповноважений управління захисту економіки у Кіровоградській області.

      Підозрюваного вже затримали правоохоронці, повідомляє Державне бюро розслідувань.

      До слова: Ексдепутатка Богословська потрапила у ДТП під Києвом: відео

      Внаслідок ДТП за участю "мерседеса" та велосипеда потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму. Після аварії велосипедиста одразу ж доставили до лікарні, де він і помер, так і не приходячи до тями.

      Розслідування у справі проводиться під процесуальним керівництвом ГПУ, а оперативний супровід здійснює обласне управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

      ДТП з поліцейським на Кіровоградщині
      Після ДТП велосипедист помер у лікарні / фото: ДБР

      Підозрюваному інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого. Якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

      На Кіровоградщині п'яний поліцейський на смерть збив велосипедиста
      Якщо провину поліцейського доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами

      blog_ava
      Повинен домовлятися: Путін прокоментував політику Зеленського щодо Донбасу
      3 жовтня
      6551
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Аварії та ДТП Жертви Поліція ГПУ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 3 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      3 жовтня , 23:56 "Динамо" не зуміло обіграти "Лугано" у матчі Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 90
      Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      3 жовтня , 22:00 Пропаганда для детей, оставили без биометрики и пожар на катере "Шуя": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 225
      "Партія Шарія" та "Опозиційний блок": які партії втратили державне фінансування
      3 жовтня , 20:30 "Партія Шарія" та "Опозиційний блок": які партії втратили державне фінансування
      Ірина Поліщук 1356
      Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      3 жовтня , 19:10 Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу"
      Анастасія Кримова 3540
      Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме
      3 жовтня , 18:30 Коли українці отримають усі державні послуги онлайн і як це працюватиме
      Катерина Козачинська 271
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук