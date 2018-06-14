Пьяный пророссийский боевик запустил в наблюдателей СММ молотком, – ОБСЕ
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе сообщили о том, что пьяный боевик на Донбассе запустил в членов миссии молотком. Отмечается, что инструмент пролетел над головами наблюдателей и упал в нескольких метрах от их автомобилей.
Об этом информируют в отчете СММ ОБСЕ.
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Когда патруль СММ находился на блокпосте вооруженных формирований в микрорайоне Трудовская в Петровском районе Донецка (неподконтрольная украинской власти территория), мужчина в одежде военного типа, который находился в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля миссии,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 метрах от двух припаркованных автомобилей СММ, а мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, поспешил покинуть место происшествия.
Наблюдатели добавляют, что за поведение пьяного товарища извинился другой пророссийский боевик.