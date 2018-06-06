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Глава миссии ОБСЕ рассказал о бесчинствах боевиков возле Донецкой фильтровальной станции

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Апакан заявил, что в районе Донецкой фильтровальной станции не прекращаются обстрелы
Апакан заявил, что в районе Донецкой фильтровальной станции не прекращаются обстрелы / Day.kyiv.ua

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что в районе Донецкой фильтровальной станции на Донбассе не прекращаются нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Как видно из ежедневных отчетов СММ, наблюдатели ежедневно фиксируют нарушения режима прекращения огня, иногда больше сотни за день, в большом районе вокруг Донецкой фильтровальной станции", – заявил Апакан.

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Это подвергает опасности жизни мужчин и женщин, которые обслуживают ДФС, и невооруженных наблюдателей СММ, что способствуют доступу сотрудников, а также ставит под угрозу работу самой станции, от функционирования которой зависит подача питьевой воды для более 300 тысяч мирных жителей по обе стороны от линии соприкосновения,
– подчеркнул глава СММ ОБСЕ.

Он также добавил, что на подъездных к станции дорогах миссия обнаружила взрывные устройства.

"На фоне нарушений сторонами режима прекращения огня СММ была вынуждена отменить и пересмотреть решение о расширенном присутствии на территории станции", – отметил Апакан.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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