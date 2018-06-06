Глава місії ОБСЄ розповів про безчинства бойовиків біля Донецької фільтрувальної станції

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що в районі Донецької фільтрувальної станції на Донбасі не припиняються порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

"Як видно із щоденних звітів СММ, спостерігачі щодня фіксують порушення режиму припинення вогню, іноді більше сотні за день, у великому районі навколо Донецької фільтрувальної станції", – заявив Апакан.

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Це наражає на небезпеку життя чоловіків і жінок, які обслуговують ДФС, і неозброєних спостерігачів СММ, що сприяють доступу співробітників, а також ставить під загрозу роботу самої станції, від функціонування якої залежить подача питної води для понад 300 тисяч мирних жителів по обидві сторони від лінії зіткнення,

– наголосив глава СММ ОБСЄ.

Він також додав, що на під'їзних до станції дорогах місія виявила вибухові пристрої.

"На тлі порушень сторонами режиму припинення вогню СММ була змушена скасувати та переглянути рішення про розширену присутність на території станції", – зазначив Апакан.