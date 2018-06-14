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Нетверезий проросійський бойовик запустив у спостерігачів СММ молотком, – ОБСЄ

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Проросійський бойовик кинув у спостерігачів ОБСЄ молоток
Проросійський бойовик кинув у спостерігачів ОБСЄ молоток / donpress.com

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі повідомили про те, що нетверезий бойовик на Донбасі запустив у членів місії молотком. Зазначається, що інструмент пролетів над головами спостерігачів та впав за декілька метрів від їхніх автомобілів.

Про це інформують у звіті СММ ОБСЄ.

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Коли патруль СММ знаходився на блокпості збройних формувань в мікрорайоні Трудівські в Петровському районі Донецька (непідконтрольна українській владі територія), чоловік в одязі військового типу, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, кинув молоток в напрямку членів патруля місії,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що молоток пролетів над головами спостерігачів і впав приблизно в 2 метрах від двох припаркованих автомобілів СММ, а чоловік, який перебував у нетверезому стані, поспішив покинути місце пригоди.

Спостерігачі додають, що за поведінку п'яного товариша вибачився інший проросійський бойовик.

 

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 канал
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