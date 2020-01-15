Пьяный работник полиции выехал на встречную полосу и врезался в патрульных: видео

Сотрудник Генического отдела полиции на Mitsubishi выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого находились сотрудники патрульной полиции.

Об инциденте сообщили на сайте Нацполиции.

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В результате ДТП водитель Mitsubishi и трое патрульных полицейских из автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице,

– говорится в сообщении.

Авария случилась из-за того, что сотрудник полиции Геническа, который находился в отпуске, выехал на встречную полосу и въехал в служебный автомобиль патрульных Крыма.



Автомобиль патрульных, которые находились на службе

Виновник ДТП был нетрезв, сообщает Police Control Ukraine.

"При прохождении осмотра в больнице у него было обнаружено 1,8 промилле алкоголя", – говорится в сообщении.



Автомобиль полицейского, который вызвал ДТП

Как сообщает Police Control Ukraine, вероятно, пьяный полицейский – это инспектор сектора реагирования патрульной полиции Хозинский Владимир Алексеевич.

В результате ДТП у одного из патрульных из автомобиля Skoda Rapid диагностировали трещину позвонка и перелом ребер.