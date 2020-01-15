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      Пьяный работник полиции выехал на встречную полосу и врезался в патрульных: видео

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      ДТП с участием полицейских / hr.npu.gov.ua

      Сотрудник Генического отдела полиции на Mitsubishi выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, за рулем которого находились сотрудники патрульной полиции.

      Об инциденте сообщили на сайте Нацполиции.

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      В результате ДТП водитель Mitsubishi и трое патрульных полицейских из автомобиля получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице,
      – говорится в сообщении.

      Авария случилась из-за того, что сотрудник полиции Геническа, который находился в отпуске, выехал на встречную полосу и въехал в служебный автомобиль патрульных Крыма.

      поліція дтп
      Автомобиль патрульных, которые находились на службе

      Виновник ДТП был нетрезв, сообщает Police Control Ukraine.

      "При прохождении осмотра в больнице у него было обнаружено 1,8 промилле алкоголя", – говорится в сообщении.

      поліція дтп
      Автомобиль полицейского, который вызвал ДТП

      Как сообщает Police Control Ukraine, вероятно, пьяный полицейский – это инспектор сектора реагирования патрульной полиции Хозинский Владимир Алексеевич.

      В результате ДТП у одного из патрульных из автомобиля Skoda Rapid диагностировали трещину позвонка и перелом ребер.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Транспорт ДТП с участием полиции Полиция
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