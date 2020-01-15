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      П’яний працівник поліції виїхав на зустрічну смугу та врізався у патрульних: відео

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      ДТП за участю поліцейських / hr.npu.gov.ua

      Співрообітник Генічеського відділу поліції на Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем Skoda Rapid, за кермом якого перебували працівники патрульної поліції.

      Про інцидент повідомили на сайті Нацполіції.

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      В результаті ДТП водій Mitsubishi та троє патрульних поліцейських з автомобіля отримали тілесні ушкодження та нині перебувають у лікарні,
      – йдеться в повідомленні.

      Аварія трапилася через те, що співробітник поліції Генічеська, який перебував у відпустці, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у службовий автомобіль патрульних Криму. 

      поліція дтп
      Автомобіль патрульних, які перебували на службі 

      Винуватець ДТП був нетверезим, повідомляє Police Control Ukraine.

      "При проходженні огляду у лікарні, у нього було 1,8 проміле алкоголю", – йдеться в повідомленні.

      поліція дтп
      Автомобіль поліцейського, який спричинив ДТП

      Як повідомляє Police Control Ukraine, ймовірно п’яний поліцейський – це інспектор сектору реагування патрульної поліції Хозинський Володимир Олексійович.

      Внаслідок ДТП в одного із патрульних з автомобіля Skoda Rapid діагностували тріщину хребця та перелом ребер. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Транспорт Поліція ДТП за участю поліції
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