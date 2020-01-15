П’яний працівник поліції виїхав на зустрічну смугу та врізався у патрульних: відео

Співрообітник Генічеського відділу поліції на Mitsubishi виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з автомобілем Skoda Rapid, за кермом якого перебували працівники патрульної поліції.

Про інцидент повідомили на сайті Нацполіції.

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В результаті ДТП водій Mitsubishi та троє патрульних поліцейських з автомобіля отримали тілесні ушкодження та нині перебувають у лікарні,

– йдеться в повідомленні.

Аварія трапилася через те, що співробітник поліції Генічеська, який перебував у відпустці, виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у службовий автомобіль патрульних Криму.



Автомобіль патрульних, які перебували на службі

Винуватець ДТП був нетверезим, повідомляє Police Control Ukraine.

"При проходженні огляду у лікарні, у нього було 1,8 проміле алкоголю", – йдеться в повідомленні.



Автомобіль поліцейського, який спричинив ДТП

Як повідомляє Police Control Ukraine, ймовірно п’яний поліцейський – це інспектор сектору реагування патрульної поліції Хозинський Володимир Олексійович.

Внаслідок ДТП в одного із патрульних з автомобіля Skoda Rapid діагностували тріщину хребця та перелом ребер.