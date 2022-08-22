Угроза ракетных ударов существует не только с Черного, но и со Средиземного моря. Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВСУ 22 августа.

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россия держит 36 ракет в Черном море

В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 36 ракет,

– говорится в сообщении.

В Средиземном море оккупанты также держат 5 носителей крылатых ракет "Калибр". В Азовском море ситуация спокойнее. Там расположены лишь до 4 кораблей и катеров для контроля морских коммуникаций.

За сутки в интересах россии Керчь-Еникальским проливом переправились:

к Азовскому морю – 33 судна, из них 10 – двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 38 судов, из них 9 – продолжили движение в направлении пролива Босфор;

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