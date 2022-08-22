Загроза ракетних ударів існує не лише з Чорного, а й із Середземного моря. Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗСУ 22 серпня.

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росія утримує 36 ракет у Чорному морі

У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 36 ракет,

– мовиться в повідомленні.

У Середземному морі окупанти також утримують 5 носіїв крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ситуація спокійніша. Там розташовані лише до 4 кораблів та катерів для контролю морських комунікацій.

За добу в інтересах росії Керч-Єнікальською протокою переправились:

до Азовського моря – 33 судна, з них 10 – рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 38 суден, з них 9 – продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

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