Колаборанты засели в Старобельске, Марковце, Новопскове и Беловодске. Они при содействии оккупантов начали незаконно управлять на этих временно оккупированных территориях.

Важно Россияне уничтожают украинскую литературу и учебники по истории в оккупированных городах

В настоящее время они выполняют организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории,

– отмечают в Офисе генпрокурора.

За дело взялась Старобельская окружная прокуратура Луганской области. Там уже зарегистрировали уголовное производство по факту коллаборационной деятельности.

Каковы потери врага по состоянию на 24 марта: смотрите видео