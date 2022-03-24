Колаборанти засіли у Старобільську, Марківці, Новопскові та Біловодську. Вони, за сприяння окупантів, почали незаконно керувати на цих тимчасово окупованих територіях.

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Наразі вони виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території,

– зазначають в Офісі генпрокурора.

За справу взялася Старобільська окружна прокуратура Луганської області. Там вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності.

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