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      Пять лет плена: активисты устроили трогательную акцию в поддержку Сенцова – фото

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      Украинский политзаключенный Олег Сенцов уже пять лет находится за решеткой. К годовщине заключения украинского режиссера в Киеве активисты устроили шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы, чтобы напомнить, что все разговоры дипломатов этих стран с Путиным должны начинаться с вопроса освобождения политзаключенных.

      Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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      Активисты уже начали свое шествие, в частности сейчас успели посетить посольства Австрии, Швеции, Германии, Франции, Финляндии и Венгрии. Сегодня активисты должны посетить еще 8 посольств. Другим представителям членов-стран ЕС они будут присылать письма.

      Сам перфоманс посвящен пятилетию заключения Олега Сенцова и называется "Do you remember?" (Помните ли вы?, – 24 канал). С таким вопросом активисты обращаются к представителям европейских делегаций, которые говорят, что они этого не забыли и напоминают об этом РФ. К тому же, дипломаты признают аннексию Крыма незаконной.

      Это очень важный вопрос, и я буду пересылать это письмо в свою страну. Регулярно призываем Россию освободить всех украинских заключенных, в том числе и Олега Сенцова,
      – сказал первый секретарь политотдела посольства Германии Флориан Протер.

      Акция в поддержку Олега Сенцова в Киеве: фото журналистки 24 канала

      "Мы требуем, чтобы РФ освободила всех 98 украинских пленников Кремля, включая Олега Сенцова. Они (дипломаты посольств, – 24 канал) должны усиливать санкции и помнить, что акции протеста проходят не только в Киеве, также это происходит и в России", – рассказал активист.

      Отметим, что 16-17 мая в Хельсинки будет заседать Совет министров Европы и активисты очень просят дипломатов, чтобы вопрос украинских политзаключенных обязательно поднялся на этом заседании.

      Напомним, что в России 5 мая активисты вышли на одиночные акции в поддержку незаконно заключенного в России режиссера из Крыма Олега Сенцова. Они требовали обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Однако после того, как акция началась, к активистам подходили сотрудники российской полиции, чтобы проверить документы.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Киева Заложники
      Источник: 24 канал
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