09:51
10 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное 9 мая в Москве. Новый Сталин в России
      Вєсті Кремля
      22:03, 9 мая
      Вести.UA: Зеленский обиделся не на шутку. Грандиозные возвращения Надежды Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, 9 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      9 МАЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного

      208 Читати новину українською

      "Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира к политзаключенным Кремля" – так считает известный актер Евгений Черников – близкий друг Олега Сенцова. Ровно 5 лет назад, 10 мая 2014 года, российские силовики задержали украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Впоследствии его приговорили к 20 годам лишения свободы. Еще одна ужасная цифра – 145 дней голодовки за решеткой.

      Черников познакомился с Сенцовым в 2008 году во время съемок. Тогда кинорежиссер снимал свой первый короткометражный фильм "Хорошо ловится рыбка-бананка" по мотивам рассказа американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера. Для фильма Олег искал актера, и ему посоветовали Евгения. Уже 11 лет их связывает не только кино, но и настоящая мужская дружба.

      Читайте также: России активисты требуют освободить Олега Сенцова и других политзаключенных: фото

      Впрочем, сейчас Черников и Сенцов общаются только по почте. Именно из писем узник Кремля узнает о том, что происходит в Украине. Буквально перед самым интервью Евгений получил новое письмо от друга.

      Ему дают один лист – пронумерованный, и он должен написать только на одной стороне ... Олег пишет, пишет, пишет – и потом сбоку дописывает, так как на обратной стороне листа нельзя ... Вот я получил очередное письмо и перед разговором только успел его прочитать,
      – рассказывает Черников.

      В письмах Сенцов никогда не жалуется, а наоборот переживает за других. О том, что у Олега появились проблемы после голодания, его друг узнал со стороны.

      "Он ничего не пишет о своем здоровье. Но я знаю, что его состояние не суперклассное. И хотя сейчас он набрал вес, который у него был – около 90 килограммов, и он занимается там, как говорит – физкультурой, но голодание сказалось на сердце, почках и других органах. Но главное, что он жив, что более или менее в удовлетворительной форме, у него хорошее настроение, он работает, он пишет ...", – говорит актер.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

      Именно с помощью творчества Олег общается с людьми. По его пьесе "Номера" уже поставили спектакль. И уже почти готова к премьере его экранизация. Что именно ждет зрителя держат в секрете. Кстати, это первый украинский фильм, снятый без присутствия режиссера на съемочной площадке.

      "Олег полностью был причастным к созданию фильма, то есть он с помощью писем, с помощью фотографий, которые передавали через адвокатов, контролировал процесс ... Даже костюмы перешивались, когда он их не утвердил ...", – отметил Черников. К сожалению, сам Сенцов в ближайшее время не увидит киноленту. Актер даже не берется прогнозировать, сколько еще времени Олег проведет в плену Кремля.

      Я уже столько раз прогнозировал – и был не прав, к сожалению. Даже с Олегом мы как-то еще весной 2014 года сидели у него дома и рассуждали, сколько продлится оккупация. И нам казалось максимум два года – не больше. Но уже прошло пять ... Это зависит все пока от одного человека – от Путина. Даже не от его близкого окружения, потому что он лично не хочет отпускать Крым,
      – отметил Черников.

      Евгений добавляет: первое, что сделает Олег, когда окажется на свободе, – поедет к родным, которые так и остались в оккупированном Крыму. Сенцов переживает о том, что его дети растут без отца, и он физически не может их защитить.

      Сколько политических заключенных удерживает Россия?
      Как подсчитала Вашингтонская юридическая компания Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках в тюрьмах России. Российские власти преследует как оппозиционных политиков и общественных активистов, так и представителей религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активиств, а также граждан Украины и проукраинских активистов.

      blog_ava
      Слушания Международного суда по делу пленных РФ моряков: Зеркаль рассказала подробности
      сегодня
      222
      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Олег Сенцов Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Публикации Интервью Владимир Путин
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного
      сегодня , 08:40 Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного
      Вікторія Кутьїна 208
      Налоги при Зеленском: что предлагают в команде
      сегодня , 07:00 Налоги при Зеленском: что предлагают в команде
      Яніна Ткачук 2248
      Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      9 мая , 23:55 Как проходит 9 мая в Украине: первые инциденты
      12048
      Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      9 мая , 23:53 Элитная квартира, драгоценности и сумки Prada: как живет член Высшей квалифкомиссии судов
      Ірина Шиба 470
      Чого від Зеленського чекає бізнес
      9 мая , 23:30 Чого від Зеленського чекає бізнес
      Тетяна Острікова 291
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Растаможка "евроблях": сколько Львовская таможня передала денег в бюджет
       24 января , 11:47
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Tesla получила очередной судебный иск
       1 ноября 2018 , 10:10
      "Похожий автомобиль в розыске": как реагировать на выдуманную причину остановки
       4 апреля , 13:10
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук