Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира, – друг политзаключенного

"Смертельный перфоманс Сенцова привлек внимание всего мира к политзаключенным Кремля" – так считает известный актер Евгений Черников – близкий друг Олега Сенцова. Ровно 5 лет назад, 10 мая 2014 года, российские силовики задержали украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Впоследствии его приговорили к 20 годам лишения свободы. Еще одна ужасная цифра – 145 дней голодовки за решеткой.

Черников познакомился с Сенцовым в 2008 году во время съемок. Тогда кинорежиссер снимал свой первый короткометражный фильм "Хорошо ловится рыбка-бананка" по мотивам рассказа американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера. Для фильма Олег искал актера, и ему посоветовали Евгения. Уже 11 лет их связывает не только кино, но и настоящая мужская дружба.

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Впрочем, сейчас Черников и Сенцов общаются только по почте. Именно из писем узник Кремля узнает о том, что происходит в Украине. Буквально перед самым интервью Евгений получил новое письмо от друга.

Ему дают один лист – пронумерованный, и он должен написать только на одной стороне ... Олег пишет, пишет, пишет – и потом сбоку дописывает, так как на обратной стороне листа нельзя ... Вот я получил очередное письмо и перед разговором только успел его прочитать,

– рассказывает Черников.

В письмах Сенцов никогда не жалуется, а наоборот переживает за других. О том, что у Олега появились проблемы после голодания, его друг узнал со стороны.

"Он ничего не пишет о своем здоровье. Но я знаю, что его состояние не суперклассное. И хотя сейчас он набрал вес, который у него был – около 90 килограммов, и он занимается там, как говорит – физкультурой, но голодание сказалось на сердце, почках и других органах. Но главное, что он жив, что более или менее в удовлетворительной форме, у него хорошее настроение, он работает, он пишет ...", – говорит актер.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Именно с помощью творчества Олег общается с людьми. По его пьесе "Номера" уже поставили спектакль. И уже почти готова к премьере его экранизация. Что именно ждет зрителя держат в секрете. Кстати, это первый украинский фильм, снятый без присутствия режиссера на съемочной площадке.

"Олег полностью был причастным к созданию фильма, то есть он с помощью писем, с помощью фотографий, которые передавали через адвокатов, контролировал процесс ... Даже костюмы перешивались, когда он их не утвердил ...", – отметил Черников. К сожалению, сам Сенцов в ближайшее время не увидит киноленту. Актер даже не берется прогнозировать, сколько еще времени Олег проведет в плену Кремля.

Я уже столько раз прогнозировал – и был не прав, к сожалению. Даже с Олегом мы как-то еще весной 2014 года сидели у него дома и рассуждали, сколько продлится оккупация. И нам казалось максимум два года – не больше. Но уже прошло пять ... Это зависит все пока от одного человека – от Путина. Даже не от его близкого окружения, потому что он лично не хочет отпускать Крым,

– отметил Черников.

Евгений добавляет: первое, что сделает Олег, когда окажется на свободе, – поедет к родным, которые так и остались в оккупированном Крыму. Сенцов переживает о том, что его дети растут без отца, и он физически не может их защитить.

Сколько политических заключенных удерживает Россия?

Как подсчитала Вашингтонская юридическая компания Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках в тюрьмах России. Российские власти преследует как оппозиционных политиков и общественных активистов, так и представителей религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активиств, а также граждан Украины и проукраинских активистов.