В России активисты требуют освободить Олега Сенцова и других политзаключенных: фото

В Москве 5 мая активисты вышли на одиночные акции в поддержку незаконно заключенного в России режиссера из Крыма Олега Сенцова.

Они требуют обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом проекту "Радио Свобода" Крым.Реалии" сообщил один из общественных активистов Константин Котов.

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Активисты вышли к станции метро "Арбатская", они держали в руках плакаты с надписями: "Нет войне с Украиной", "Обмен всех на всех! Свободу Олегу!"

После того, как акция началась, по словам Константина, к нему подошли сотрудники российской полиции, чтобы проверить документы.

Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли,

– рассказал активист.



Полиция решила проверить документы активиста

Сколько политических заключенных удерживает Россия?Как подсчитала Вашингтонская юридическая компания Perseus Stategies, более 230 человек незаконно находятся в заложниках в тюрьмах России. Российская власть преследует как оппозиционных политиков и общественных активистов, так и представителей религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активистов, а также граждан Украины и проукраинских активистов.