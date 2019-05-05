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      В Росії активісти вимагають звільнити Олега Сенцова та інших політв'язнів: фото

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      В Росії вимагали звільнити Олега Сенцова
      В Росії вимагали звільнити Олега Сенцова / facebook.com

      В Москві 5 травня активісти вийшли на поодинокі акцію в підтримку незаконно ув'язненого в Росії режисера з Криму Олега Сенцова.

      Вони вимагають обмін утримуваними особами між Росією й Україною. Про це проекту "Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив один із громадських активістів Костянтин Котов.

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      Активісти вийшли до станції метро "Арбатська", вони тримали в руках плакати з написами: "Ні – війні з Україною", "Обмін всіх на всіх! Свободу Олегу!".

      Після того, як акція почалась, за слловами Костянтина, до нього підійшли співробітники російської поліції, щоб перевірити документи.

      Вони перевірили у мене паспорт, переконалися, що я громадянин Росії. Хотіли ще реєстрацію, але я не показав. Довго сперечалися, я їх переконував, що реєстрацію перевіряти вони не мають права. Врешті-решт вони пішли,
       – розповів активіст.

      акції за сенцова в росії
      Поліція вирішила перевірити документи активіста

      Скільки політичних в'язнів утримує Росія?Як підрахувала Вашингтонська юридична компанія Perseus Stategies, понад 230 людей незаконно перебувають у заручниках в тюрмах Росії. Російська влада переслідує як опозиційних політиків та громадських активістів, так і представників релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активіств, а також громадян України та проукраїнських активістів.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Україна – Росія Олег Сенцов Українці в полоні РФ
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