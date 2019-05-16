Пять первых шагов Зеленского: политолог объяснил, реально ли их выполнить
Верховная Рада проголосовала за дату инаугурации новоизбранного президента. Поэтому 20 мая Владимир Зеленский присягнет на верность народу Украины. В то же время социологические службы сформировали список из пяти первых шагов, которые ожидают от экс-шоумена украинцы.
Политолог Олег Саакян в прямом эфире 24 канала объяснил, сможет ли Владимир Зеленский выполнить запрос общества.
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Что требуют украинцы?
- Подать в Верховную Раду законопроект, отменяющий депутатскую неприкосновенность не только с депутатов, но и с судей и президента.
- Обеспечить возвращение украинских военнопленных.
- Инициировать роспуск Верховной Рады.
- Гарантировать стабильность украинской валюты.
- Закончить войну на Донбассе.
Политолог подчеркнул, что все эти шаги являются чрезвычайно важными для Украины, однако не все люди понимают последствия этих действий.
Например, вопросы войны и мира. К сожалению, война стала раздражителем для украинского общества. Этот раздражитель дезориентирует людей и сеет тревогу. Более того, рядовой гражданин не знает, что он может сделать, чтобы приблизить конец войны на украинских условиях,
– заявил Саакян.
По его мнению, главная задача президента – сформулировать собственный образ победы и мира. Этот образ перевел бы войну из состояния раздражителя в мобилизационный фактор, который сплачивал бы граждан. Относительно роспуска Верховной Рады он напомнил, что украинцы голосовали за Зеленского потому, что у них нет доверия к старой политической элите. Поэтому если новоизбранный президент не распустит парламент, то он может потерять рейтинг.