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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Пять первых шагов Зеленского: политолог объяснил, реально ли их выполнить

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      Пять первых шагов Зеленского
      Пять первых шагов Зеленского / 24 канал

      Верховная Рада проголосовала за дату инаугурации новоизбранного президента. Поэтому 20 мая Владимир Зеленский присягнет на верность народу Украины. В то же время социологические службы сформировали список из пяти первых шагов, которые ожидают от экс-шоумена украинцы.

      Политолог Олег Саакян в прямом эфире 24 канала объяснил, сможет ли Владимир Зеленский выполнить запрос общества.

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      Что требуют украинцы?

      1. Подать в Верховную Раду законопроект, отменяющий депутатскую неприкосновенность не только с депутатов, но и с судей и президента.
      2. Обеспечить возвращение украинских военнопленных.
      3. Инициировать роспуск Верховной Рады.
      4. Гарантировать стабильность украинской валюты.
      5. Закончить войну на Донбассе.

      Политолог подчеркнул, что все эти шаги являются чрезвычайно важными для Украины, однако не все люди понимают последствия этих действий.

      Например, вопросы войны и мира. К сожалению, война стала раздражителем для украинского общества. Этот раздражитель дезориентирует людей и сеет тревогу. Более того, рядовой гражданин не знает, что он может сделать, чтобы приблизить конец войны на украинских условиях,
      – заявил Саакян.

      По его мнению, главная задача президента – сформулировать собственный образ победы и мира. Этот образ перевел бы войну из состояния раздражителя в мобилизационный фактор, который сплачивал бы граждан. Относительно роспуска Верховной Рады он напомнил, что украинцы голосовали за Зеленского потому, что у них нет доверия к старой политической элите. Поэтому если новоизбранный президент не распустит парламент, то он может потерять рейтинг.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Украинцы в плену РФ Судьи Война
      Источник: 24 канал
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