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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      П'ять перших кроків Зеленського: політолог пояснив, чи реально їх виконати

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      П'ять перших кроків Зеленського
      П'ять перших кроків Зеленського / 24 канал

      Верховна Рада проголосувала за дату інавгурації новообраного президента. Тож 20 травня Володимир Зеленський складатиме присягу на вірність народу України. Водночас соціологічні служби сформували список з п'яти перших кроків, які очікують від екс-шоумена українці.

      Політолог Олег Саакян у прямому ефірі 24 каналу пояснив, чи зможе Володимир Зеленський виконати запит суспільства.

      Читайте також: Зеленський прокоментував визначену дату інавгурації

      Що вимагають українці?

      1. Подати до Верховної Ради законопроект, що скасовує депутатську недоторканість не лише з депутатів, але й з суддів та безпосередньо президента.
      2. Забезпечити повернення українських військовополонених.
      3. Ініціювати розпуск Верховної Ради.
      4. Гарантувати стабільність української валюти.
      5. Закінчити війну на Донбасі.

      Політолог наголосив, що усі ці кроки є надзвичайно важливими для України, проте не всі люди розуміють наслідки цих дій.

      Наприклад, питання війни та миру. На жаль, війна стала подразником для українського суспільства. Цей подразник дезорієнтує людей і сіє тривогу. Ба більше, пересічний громадянин не знає, що він може зробити, аби наблизити кінець війни на українських умовах,
      – заявив Саакян.

      На його думку, головне завдання президента – сформулювати власний образ перемоги й миру. Цей образ перевів би війну зі стану подразнику на мобілізаційний фактор, який згуртовував би громадян. Щодо розпуску Верховної Ради він нагадав, що українці голосували за Зеленського, бо не мають довіри до старої політичної еліти. Тому якщо новообраний президент не розпустить парламент, то він може втратити рейтинг.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Війна Судді Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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