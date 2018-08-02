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Пять причин непобедимости, – журналистка о Холодницком

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После "аквариумного дела" генпрокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, чтобы там рассмотрели его иск вместе с иском руководителя НАБУ Артема Сытника об увольнении Назара Холодницкого. Комиссия рассмотрела и расписала на 50 страниц выводы: руководитель САП виновен и есть основания его уволить. Но не уволили.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Анастасия Крымова.

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По ее словам, КДКП заявила, что не может уводить Назара Холодницкого с его должности.

Во-первых, мол, Холодницкий занимает административную должность, а не просто прокурорскую. И тут возникла серьезная правовая коллизия. Ведь, действительно, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров может увольнять только лиц, занимающих должность прокурора. А Холодницкий – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры и, согласно действующему украинскому законодательству, автоматически – заместитель Генерального прокурора.

Луценко, Холодницький
Юрий Луценко обращался к КДКП об увольнении Назара Холодницкого

К тому же, как объяснила Крымова, Назара Холодницкого поддержали его подчиненные – прокуроры САП. Да, не все, а только 33 из 36, ведь двое категорически отказались выражать руководителю поддержку, а один находился в отпуске. И именно в этой поддержке – причины со второй по четвертую.

Вторая: именно Холодницкий выписывает премии до 200% оклада, и терять такие деньги работники САП не захотели. Третья: со стороны Холодницкого могли звучать прямые угрозы относительно дискредитации САП. Мол, прокуроры, если его Холодницкого, не поддержат, то дискредитируют сами себя, и САП больше никто не будет доверять. Четвертая: вероятно, прокуроры выполняли незаконные указы Холодницкого, о чем свидетельствуют известные аудиозаписи, сделанные в кабинете руководителя САП. Поэтому чувствуют свою вину, опасаются ответственности, а следовательно – вынуждены поддерживать своего шефа.

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В нормальной стране, как считает Анастасия Крымова, если бы прокурор попал в такую ​​ситуацию – он написал бы заявление об увольнении сам. Ради сохранения репутации учреждения и верховенства права. Поэтому пятая и, возможно, главная причина, почему руководителя САП не могут уволить, заключается в том, что Назар Холодницкий просто не имеет желания увольняться. Или смелости.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий САП Коррупция
Источник: 24 канал
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