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П'ять причин непереможності, – журналістка про Холодницького

241 Читать новость на русском

Після "акваріумної справи" генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, щоб там розглянули його позов разом з позовом керівника НАБУ Артема Ситника щодо звільнення Назара Холодницького. Комісія розглянула і розписала на 50 сторінок висновки: керівник САП винен і є підстави його звільнити. Але не звільнили.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Анастасія Кримова.

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За її словами, КДКП заявила, що не може звільнити Назара Холодницького з його посади.

По-перше, мовляв, Холодницький займає адміністративну посаду, а не просто прокурорську. І тут виникла серйозна правова колізія. Адже, дійсно, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може звільняти лише осіб, які обіймають посаду прокурора. А Холодницький – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і, згідно з чинним українським законодавством, автоматично – заступник Генерального прокурора.

Луценко, Холодницький
Юрій Луценко звертався до КДКП щодо звільнення Назара Холодницького

До того ж, як пояснила Кримова, Назара Холодницького підтримали його підлеглі – прокурори САП. Так, не всі, а лише 33 із 36, адже двоє категорично відмовились висловлювати керівнику підтримку, а один перебував у відпустці. І саме у цій підтримці – причини з другої по четверту.

Друга: саме Холодницький виписує премії до 200% окладу, і втрачати такі гроші працівники САП не захотіли. Третя: з боку Холодницького могли лунати прямі погрози щодо дискредитації САП. Мовляв, прокурори, якщо його, Холодницкого, не підтримають, то дискредитують самі себе, і САП більше ніхто не буде довіряти. Четверта: ймовірно, прокурори виконували незаконні укази Холодницького, про що свідчать відомі аудіозаписи, зроблені у кабінеті керівника САП. Тож відчувають свою провину, остерігаються відповідальності, а отже – змушені підтримувати свого шефа.

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У нормальній країні, як вважає Анастасія Кримова, якщо б прокурор потрапив у таку ситуацію – він написав би заяву на звільнення сам. Заради збереження репутації установи та верховенства права. Тож п'ята і, можливо, головна причина, чому керівника САП не можуть звільнити, полягає у тому, що Назар Холодницький просто не має бажання звільнятись. Або сміливості.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Корупція САП Назар Холодницький
Джерело: 24 канал
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