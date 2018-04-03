Пять украинских военных отправятся на лечение в Бельгию / Иллюстративное фото

Первые трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения на востоке страны во время боевых действий, вскоре отправятся для прохождения лечения в Брюссель. Всего на лечение в эту страну отправят пятерых участников АТО.