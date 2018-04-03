Пять украинских военных отправятся на лечение в Бельгию
Первые трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые получили ранения на востоке страны во время боевых действий, вскоре отправятся для прохождения лечения в Брюссель. Всего на лечение в эту страну отправят пятерых участников АТО.
Об этом сообщает Министрество обороны Украины в Facebook.
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Нашим защитникам будет предоставлена квалифицированная медицинская помощь лучшими бельгийскими специалистами. Срок лечения будет определяться индивидуально для каждого,
– сообщают в министерстве.
Также в министерстве уточнили, что отбор проводился исключительно бельгийской стороной в декабре 2017 года. По результатам работы представителей были отобраны пять военнослужащих Вооруженных Сил Украины — участники боевых действий на востоке, которые получили ранения.