П'ять українських військових вирушать на лікування до Бельгії
Перші троє військовослужбовців Збройних сил України, що отримали поранення на сході країни під час бойових дій, незабаром вирушать для проходження лікування до Брюсселя. Загалом на лікування до цієї країни відправлять п'ятьох учасників АТО.
Про це повідомляє Міністрество оборони України у Facebook.
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Нашим захисникам буде надана кваліфікована медична допомога кращими бельгійськими спеціалістами. Термін лікування визначатиметься індивідуально для кожного, – повідомляють у міністерстві.
Також у міністерстві уточнили, що відбір проводився виключно Бельгійською стороною в грудні 2017 року. За результатами роботи представників було відібрано п’ять військовослужбовців Збройних Сил України — учасників бойових дій на сході, які отримали поранення.