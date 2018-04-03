П'ять українських військових вирушать на лікування до Бельгії / ілюстративне фото

Перші троє військовослужбовців Збройних сил України, що отримали поранення на сході країни під час бойових дій, незабаром вирушать для проходження лікування до Брюсселя. Загалом на лікування до цієї країни відправлять п'ятьох учасників АТО.