Пятая годовщина теракта в Мариуполе: жуткие воспоминания очевидцев трагедии

Боевики обстреляли жилой район Восточный в Мариуполе 24 января 2015 года. Вражеская сторона выпустила 120 снарядов из установок реактивной системы залпового огня "Град". Вследствие мощных обстрелов погиб 31 человек, почти 100 получили ранения.

По словам местной жительницы Виктории, все вокруг горело, на улице было много раненых людей, все бежали кто куда мог в страшной панике.

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Женщина до сих пор плачет, когда вспоминает тот субботнее утро – разбитые дома, вокруг огонь и хаос. Тогда она потеряла любимого мужа.

Он успел выпрыгнуть из машины, и, по словам, судмедэксперта, обломок длиной семь с половиной сантиметров повредил бедренную артерию. Его привезли в больницу, но не смогли ничего сделать из-за потери крови,

– прокомментировала Виктория.

То субботнее утро жителям уже никогда не забыть. О пережитом ежедневно напоминают воронки от снарядов и разбитые дома. Целые семьи тогда сбежали от войны за пределы города, и даже страны.

Что известно об обстреле Мариуполя?

24 января 2015 года боевики террористической организации "ДНР" обстреляли из "Градов" микрорайон Восточный в Мариуполе. Снаряды попали в частные здания, автомобили, городской рынок, детские сады, здания многоэтажек. Жертвами теракта стали 31 человек, более сотни получили ранения.



В 2018 году Служба безопасности Украины обнародовала материалы расследования, которые доказали непосредственное участие российских военных в обстрелах микрорайона "Восточный" в Мариуполе.

Смотрите видео, обнародованное СБУ в качестве доказательств причастности России к теракту в Мариуполе

Жительница Мариуполя Снежана рассказала, что в ее подъезд произошло два прямых попадания. Люди, которые в то время находились в кухне, чудом спаслись. Их всего лишь задело обломками, однако через полгода муж умер от сердечного приступа. Обстрел Мариуполя / Фото Evgeny Sosnovsky

Снаряды попали не только в жилые дома, но и в детские сады. Прошло пять лет, а здание дошкольного учреждения до сих пор в дырках от обломков. Про страшное утро напоминает и внутренний дворик. Вместо павильона – каркас.

Детский сад в Мариуполе

У местной жительницы Марины и сейчас сжимается сердце, когда слышит громкие звуки выстрелов в прифронтовом Мариуполе. Женщина благодарит Бога, что теракт произошел в выходной, когда дети были дома. Она вспомнила, что в их детский сад было четыре попадания, одно из которых – в помещении группы.

Фильм Юлии Гонтарук "Десять секунд" об обстреле Мариуполя: видео

Несмотря на страх в глазах, местные продолжают жить. В центре района в Мариуполе есть церковь князя Владимира. Вокруг нее летели снаряды, горели дома и взрывались машины. Но храм не задел ни один осколок. Местные жители верят: это чудо, и уже совсем скоро наступит мир.