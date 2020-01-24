П’ята річниця теракту в Маріуполі: моторошні спогади очевидців трагедії

Бойовики обстріляли житловий район Східний у Маріуполі 24 січня 2015 року. Ворожа сторона випустила 120 снарядів із установок реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок потужних обстрілів загинула 31 людина, майже 100 отримали поранення.

За словами місцевої жительки Вікторії, все навколо палало, на вулиці було багато поранених людей, всі втікали хто куди міг у страшній паніці.

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Жінка і досі плаче, коли згадує той суботній ранок – розтрощені будинки, навколо вогонь і хаос. Тоді вона втратила коханого чоловіка.

Він встигнув вистрибнути з машини, і, за словами, судмедексперта, уламок довжиною сім із половиною сантиметрів пошкодив стегнову артерію. Його привезли в лікарню, але не змогли нічого зробити через втрату крові,

– прокоментувала Вікторія.

Той суботній ранок жителям уже ніколи не забути. Про пережите щодня нагадують вирви від снарядів та розтрощені будинки. Цілі сім'ї тоді втекли від війни за межі міста, і навіть країни.

Що відомо про обстріл Маріуполя?24 січня 2015 роки бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли із "Градів" мікрорайон Східний у Маріуполі. Снаряди влучили в приватні будівлі, автомобілі, міський ринок, дитячі садки, будівлі багатоповерхівок. Жертвами теракту стали 31 особа, що понад сотня отримала поранення.



У 2018 році Служба безпеки України оприлюднила матеріали розслідування, які довели безпосередню участь російських військових у обстрілах мікрорайону "Східний" у Маріуполі.

Дивіться відео, яке оприлюднила СБУ як доказ причетності Росії до теракту в Маріуполі Жителька Маріуполя Сніжана розповіла, що в її під'їзд відбулося два прямих попадання. Люди, які на той час перебували в кухні, дивом врятувалося. Їх лише зачепило уламками, однак за пів року чоловік помер від серцевого нападу.

Обстріл Маріуполя / Фото Evgeny Sosnovsky

Снаряди влучили не тільки в житлові будинки, а й у дитячі садочки. Минуло п'ять років, а будівля дошкільного закладу і досі у дірках від уламків. Про страшний ранок нагадує і внутрішній дворик. Замість павільйону – каркас.



Дитячий садок у Маріуполі

У місцевої жительки Марини і зараз стискається серце, коли чує гучні звуки пострілів у прифронтовому Маріуполі. Жінка дякує Богу, що теракт стався у вихідний, коли діти були вдома. Вона згадала, що в їхній дитячий садок було чотири потрапляння, одне з яких – у приміщенні групи.

Фільм Юлії Гонтарук "Десять секунд" про обстріл Маріуполя: відео

Попри страх в очах, місцеві продовжують жити. У центрі району в Маріуполі є церква князя Володимира. Навколо неї летіли снаряди, горіли будинки та вибухали автівки. Але храм не зачепив навіть жоден уламок. Місцеві жителі вірять: це диво, і вже зовсім скоро настане мир.