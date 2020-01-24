14:17
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      П’ята річниця теракту в Маріуполі: моторошні спогади очевидців трагедії

      54 Читать новость на русском

      Бойовики обстріляли житловий район Східний у Маріуполі 24 січня 2015 року. Ворожа сторона випустила 120 снарядів із установок реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок потужних обстрілів загинула 31 людина, майже 100 отримали поранення.

      За словами місцевої жительки Вікторії, все навколо палало, на вулиці було багато поранених людей, всі втікали хто куди міг у страшній паніці.

      Важливо: Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?

      Жінка і досі плаче, коли згадує той суботній ранок – розтрощені будинки, навколо вогонь і хаос. Тоді вона втратила коханого чоловіка. 

      Він встигнув вистрибнути з машини, і, за словами, судмедексперта, уламок довжиною сім із половиною сантиметрів пошкодив стегнову артерію. Його привезли в лікарню, але не змогли нічого зробити через втрату крові,
      – прокоментувала Вікторія. 

      Той суботній ранок жителям уже ніколи не забути. Про пережите щодня нагадують вирви від снарядів та розтрощені будинки. Цілі сім'ї тоді втекли від війни за межі міста, і навіть країни.

      Що відомо про обстріл Маріуполя?24 січня 2015 роки бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли із "Градів" мікрорайон Східний у Маріуполі. Снаряди влучили в приватні будівлі, автомобілі, міський ринок, дитячі садки, будівлі багатоповерхівок. Жертвами теракту стали 31 особа, що понад сотня отримала поранення. 

      У 2018 році Служба безпеки України оприлюднила матеріали розслідування, які довели безпосередню участь російських військових у обстрілах мікрорайону "Східний" у Маріуполі. 

      Дивіться відео, яке оприлюднила СБУ як доказ причетності Росії до теракту в Маріуполі

      Жителька Маріуполя Сніжана розповіла, що в її під'їзд відбулося два прямих попадання. Люди, які на той час перебували в кухні, дивом врятувалося. Їх лише зачепило уламками, однак за пів року чоловік помер від серцевого нападу.

      Обстріл Маріуполя / Фото Evgeny Sosnovsky

      Снаряди влучили не тільки в житлові будинки, а й у дитячі садочки. Минуло п'ять років, а будівля дошкільного закладу і досі у дірках від уламків. Про страшний ранок нагадує і внутрішній дворик. Замість павільйону – каркас. 

      Обстріли Маріуполь Росія бойовики жертви
      Дитячий садок у Маріуполі

      У місцевої жительки Марини і зараз стискається серце, коли чує гучні звуки пострілів у прифронтовому Маріуполі. Жінка дякує Богу, що теракт стався у вихідний, коли діти були вдома. Вона згадала, що в їхній дитячий садок було чотири потрапляння, одне з яких – у приміщенні групи.

      Фільм Юлії Гонтарук "Десять секунд" про обстріл Маріуполя: відео

      Попри страх в очах, місцеві продовжують жити. У центрі району в Маріуполі є церква князя Володимира. Навколо неї летіли снаряди, горіли будинки та вибухали автівки. Але храм не зачепив навіть жоден уламок. Місцеві жителі вірять: це диво, і вже зовсім скоро настане мир.

      Хелікобактер пілорі: все про небезпечну та найпоширенішу інфекцію, яка викликає рак
      сьогодні
      15794
      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Обстріл Маріуполя Україна – Росія Новини Маріуполя Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Жертви Теракт Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:37 Олександр Долгополов втік з Росії: історія коміка, що жартував про Путіна і церкву
      Василь Денисюк 2066
      сьогодні , 12:20 Эпидемия коронавируса в Китае: где правда, где ложь
      Блоги 1174
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1585
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      908
      сьогодні , 12:15 Історія Голокосту: як нацисти вбили мільйони невинних євреїв
      Ігор Саджениця 5297
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук