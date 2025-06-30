Церемония прощания провели на месте атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Израиля.
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Что известно о погибших украинцах в Израиле
В результате обстрела Ираном города Бат-Ям погибли:
- Настя Бурик, 8 лет,
- мама Мария Пешкурева, 30 лет,
- бабушка Елена Соколова, 54 года,
- двоюродный брат Насти Илья Пешкурев, 14 лет,
- двоюродный брат Насти Константин Тутевич, 10 лет.
Прощание с украинцами, которые погибли в Израиле / Фото МИД Израиля
Семья переехала в Израиль в 2022 году. Маленькая Настя там лечилась от лейкемии.
Папа девочки Артем Бурик военнослужащий. Он рассказывал, что его дочь "была как маленький ангел".
Некоторые дети капризничают, устраивают истерики, истерично плачут, когда у них что-то забираешь, но не она. Она была очень спокойной. Ее характер был таким же, как у моей матери - нежным, тихим. Она никогда не плакала или жаловалась,
– говорил он Daily Mail.
Мама Константина и Ильи Анна Пешкурова рассказала, что позволила своим детям переехать в Израиль, чтобы те не видели войны. Они плакали из-за обстрелов, поэтому женщина решила отпустить их.
"Коста, младший мальчик, всегда играл в детской группе, которую наши волонтеры организовали, чтобы немного освободить время родителей, но Илья всегда приходил на наши мероприятия для взрослых. Он был очень умным и очень любил общаться со взрослыми. Он любил рассказывать всякие интересные вещи", – также рассказал представитель организации Chance4Life, которая помогла семье переехать в Израиль.
Всего той ночью в Бат-Яме погибли 9 человек.