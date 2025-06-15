Об этом в МИД Украины рассказали 24 Каналу.

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Что известно о последствиях иранской атаки

В ночь на 15 июня Иран нанес удары по Бат-Яму, что в Израиле. Под ударами, предварительно, были нефтяные производства, портовая инфраструктура, электростанция и многоэтажки.

В результате массированной атаки было попадание ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям. По предварительной информации посольства Украины в Израиле, известно о погибших среди украинцев.

Погибло пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей,

– рассказали в МИД Украины.

Там добавили, что украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших.

В то же время президент США заявил, что вскоре Иран и Израиль заключат соглашение и договорятся о перемирии. По словам Трампа, сейчас происходит много звонков и встреч.