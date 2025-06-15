Про це в МЗС України розповіли 24 Каналу.

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Що відомо про наслідки іранської атаки

У ніч проти 15 червня Іран завдав ударів по Бат-Яму, що в Ізраїлі. Під ударами, попередньо, були нафтові виробництва, портова інфраструктура, електростанція та багатоповерхівки.

Унаслідок масованої атаки було влучання ракети в житловий будинок у місті Бат-Ям. За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, відомо про загиблих серед українців.

Загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей,

– розповіли в МЗС України.

Там додали, що українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Водночас президент США заявив, що незабаром Іран та Ізраїль укладуть угоду та домовляться про перемир'я. За словами Трампа, зараз відбувається багато дзвінків та зустрічей.