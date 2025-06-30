Церемонія прощання провели на місці атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

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Що відомо про загиблих українців в Ізраїлі

Унаслідок обстрілу Іраном міста Бат-Ям загинули:

Настя Бурик, 8 років,

мама Марія Пешкурьова, 30 років,

бабуся Олена Соколова, 54 роки,

двоюрідний брат Насті Ілля Пешкурьов, 14 років,

двоюрідний брат Насті Костянтин Тутевич, 10 років.

Прощання із українцями, які загинули в Ізраїлі / Фото МЗС Ізраїлю

Родина переїхала до Ізраїлю у 2022 році. Маленька Настя там лікувалася від лейкемії.

Тато дівчинки Артем Бурик військовослужбовець. Він розповідав, що його донька "була як маленький ангел".

Деякі діти вередують, влаштовують істерики, істерично плачуть, коли у них щось забираєш, але не вона. Вона була дуже спокійною. Її характер був таким самим, як у моєї матері — ніжним, тихим. Вона ніколи не плакала чи скаржилася,

– казав він Daily Mail.

Мама Костянтина та Іллі Ганна Пєшкурова розповіла, що дозволила своїм дітям переїхати до Ізраїлю, аби ті не бачили війни. Вони плакали через обстріли, тому жінка вирішила відпустити їх.

"Коста, молодший хлопчик, завжди грався в дитячій групі, яку наші волонтери організували, щоб трохи звільнити час батьків, але Ілля завжди приходив на наші заходи для дорослих. Він був дуже розумним і дуже любив спілкуватися з дорослими. Він любив розповідати всілякі цікаві речі", – також розповів представник організації Chance4Life, яка допомогла родині переїхати до Ізраїлю.

Загалом тієї ночі у Бат-Ямі загинули 9 людей.