Пятеро детей сгорели заживо в российском Ростове

В Ростове, что в ярославской области России, вспыхнул пожар в жилом доме. В результате трагедии погибли 6 человек, из которых пятеро – дети. Еще троих человек удалось спасти.

Пожар вспыхнул на площади около 600 квадратных метров, горит кровля дома, сообщает агентство "ТАСС".

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Четыре фрагмента тел были обнаружены в детской спальне одной из квартир. Тело еще одного ребенка обнаружили в другом помещении.

В то же время трех взрослых людей, которых удалось спасти, уже доставили в больницу. Двое из них находятся в реанимации, а еще одну женщину доставили в травматологическое отделение.

Пожар вспыхнул в ночь на 19 октября перед 5 часами утра. Таким образом трагедия застала людей прямо посреди ночи, что слишком осложнило эвакуацию и спасение.

Что могло вызвать пожар?

Местная прокуратура уже организовала проверку по факту пожара. По ее результатам, в частности, будет оценено соблюдение правил пожарной безопасности в жилом доме, где произошла трагедия.