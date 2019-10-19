10:25
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, 18 октября
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Пятеро детей сгорели заживо в российском Ростове

      67 Читати новину українською
      В пожаре многоквартирного дома в Ростове погибли 5 детей
      В пожаре многоквартирного дома в Ростове погибли 5 детей / censor.net.ua

      В Ростове, что в ярославской области России, вспыхнул пожар в жилом доме. В результате трагедии погибли 6 человек, из которых пятеро – дети. Еще троих человек удалось спасти.

      Пожар вспыхнул на площади около 600 квадратных метров, горит кровля дома, сообщает агентство "ТАСС".

      К слову: В России 13 человек погибли в результате прорыва дамбы: фото

      Четыре фрагмента тел были обнаружены в детской спальне одной из квартир. Тело еще одного ребенка обнаружили в другом помещении.

      В то же время трех взрослых людей, которых удалось спасти, уже доставили в больницу. Двое из них находятся в реанимации, а еще одну женщину доставили в травматологическое отделение.

      Пожар вспыхнул в ночь на 19 октября перед 5 часами утра. Таким образом трагедия застала людей прямо посреди ночи, что слишком осложнило эвакуацию и спасение.

      Что могло вызвать пожар?
      Местная прокуратура уже организовала проверку по факту пожара. По ее результатам, в частности, будет оценено соблюдение правил пожарной безопасности в жилом доме, где произошла трагедия.

      blog_ava
      Как криминал и различные маргиналы оккупировали Донбасс в 2014-м: резонансное признание Гиркина
      сегодня
      397
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Пожар Дети и несовершеннолетние Чрезвычайное происшествие Жертвы Постраждалі Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна сьогодні – СРСР з біполярним розладом
      сегодня , 09:01 Україна сьогодні – СРСР з біполярним розладом
      Наталія Лебідь 264
      Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC
      сегодня , 07:31 Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC
      Ігор Саджениця 767
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      18 октября , 21:01 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 389
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      18 октября , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 408
      "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      18 октября , 20:01 "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      Світлана Попова 387
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук