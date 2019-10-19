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      П'ятеро дітей згоріли живцем у російському Ростові

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      У пожежі багатоквартирного будинку в Ростові загинули 5 дітей
      У пожежі багатоквартирного будинку в Ростові загинули 5 дітей / censor.net.ua

      У Ростові, що в ярославській області Росії, спалахнула пожежа у житловому будинку. Внаслідок трагедії загинули 6 людей, з яких п'ятеро – малі діти. Ще трьох людей вдалося врятувати.

      Пожежа спалахнула на площі близько 600 квадратних метрів, а палає покрівля будинку, повідомляє агентство "ТАСС".

      До слова: У Росії 13 людей загинули внаслідок прориву дамби: фото

      Чотири фрагменти тіл були виявлені у дитячій спальні однієї з квартир. Тіло ще однієї дитини виявили в іншому приміщенні.

      Водночас трьох дорослих людей, яких вдалося врятувати, вже доставили до лікарні. Двоє з них перебувають у реанімації, а ще одну жінку доставили до травматологічного відділення.

      Пожежа спалахнула в ніч на 19 жовтня перед 5 годиною ранку. Таким чином трагедія застала людей просто посеред ночі, що надто ускладнило евакуацію та порятунок.

      Що могло спричинити пожежу?Місцева прокуратура вже організувала перевірку факту пожежі. За її результатами, зокрема, буде оцінено дотримання правил пожежної безпеки у житловому будинку, де сталась трагедія.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Постраждалі Жертви Надзвичайні ситуації Діти і неповнолітні Пожежа
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