П'ятеро дітей згоріли живцем у російському Ростові

У Ростові, що в ярославській області Росії, спалахнула пожежа у житловому будинку. Внаслідок трагедії загинули 6 людей, з яких п'ятеро – малі діти. Ще трьох людей вдалося врятувати.

Пожежа спалахнула на площі близько 600 квадратних метрів, а палає покрівля будинку, повідомляє агентство "ТАСС".

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Чотири фрагменти тіл були виявлені у дитячій спальні однієї з квартир. Тіло ще однієї дитини виявили в іншому приміщенні.

Водночас трьох дорослих людей, яких вдалося врятувати, вже доставили до лікарні. Двоє з них перебувають у реанімації, а ще одну жінку доставили до травматологічного відділення.

Пожежа спалахнула в ніч на 19 жовтня перед 5 годиною ранку. Таким чином трагедія застала людей просто посеред ночі, що надто ускладнило евакуацію та порятунок.

Що могло спричинити пожежу?Місцева прокуратура вже організувала перевірку факту пожежі. За її результатами, зокрема, буде оцінено дотримання правил пожежної безпеки у житловому будинку, де сталась трагедія.