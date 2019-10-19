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      У Росії 13 людей загинули внаслідок прориву дамби: фото

      680 Читать новость на русском
      У Росії прорвало дамбу
      У Росії прорвало дамбу / vesti.ru

      У Красноярському краї Росії в ніч на 19 жовтня прорвало дамбу, а вода з водосховища затопила два гуртожитки. Внаслідок аварії загинули 13 осіб, а доля ще 13 людей досі не відома.

      Крім того, 19 осіб відбулися травмами легкої та середньої важкості, повідомляє видання "ТАСС".

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      Проблему з транспортуванням постраждалих створює ще й той факт, що літаки санітарної авіації можуть здійснювати посадку лише у 80 кілометрах від місця трагедії.

      Через прорив дамби майже повністю затопило поселення Щетинкіно, розташоване у тайзі. Найближче місто Артемівськ розташоване лише за 60 кілометрів від нього.

      До рятувальнизх заходів залучили майже 300 працівників оперативного штабу Міністерства надзвичайних ситуацій Росії і близько 50 одиниць техніки, включно з авіацією.

      Слідчий комітет Росії вже відкрив справу через прорив дамби і розпочав перевірку обставин загибелі працівників внаслідок аварії.

      Прорив дамби у Росії: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Надзвичайні ситуації Жертви Постраждалі
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