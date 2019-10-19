В России 13 человек погибли в результате прорыва дамбы: фото

В Красноярском крае России в ночь на 19 октября прорвало дамбу, а вода из водохранилища затопила два общежития. В результате аварии погибли 13 человек, а судьба еще 13 человек до сих пор не известна.

Кроме того, 19 человек отделались травмами легкой и средней тяжести, сообщает издание "ТАСС".

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Проблему с транспортировкой пострадавших создает еще и тот факт, что самолеты санитарной авиации могут осуществлять посадку в 80 километрах от места трагедии.

Из-за прорыва дамбы почти полностью затопило поселение Щетинкино, расположенное в тайге. Ближайший город Артемовск расположен всего в 60 километрах от него.

К спасательным мероприятиям привлекли почти 300 работников оперативного штаба Министерства чрезвычайных ситуаций России и около 50 единиц техники, включая авиацию.

Следственный комитет России открыл дело из-за прорыва дамбы и начал проверку обстоятельств гибели работников в результате аварии.

Прорыв дамбы в России: смотрите фото