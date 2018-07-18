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Пятерым лицам объявлено о подозрении за злоупотребление служебным положением в "Укрзализныце"

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Пять человек подозревают в злоупотреблении служебным положением, из-за их деятельности "Укрзализныце" были причинены убытки в размере 92 миллионов гривен
Пять человек подозревают в злоупотреблении служебным положением, из-за их деятельности "Укрзализныце" были причинены убытки в размере 92 миллионов гривен / Фото из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили должностным лицам "Укрзализныци" и представителям ООО "Вог Аэро Джет" о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Из-за их деятельности "Укрзализныце" были причинены убытки в размере 92 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НАБУ.

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В частности, в злоупотреблении властью или служебным положением подозревают:

– бывшего руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" (далее – "ЦОП") ПАО "Укрзализныця" (действующего на момент совершения преступления);

– бывшего заместителя начальника Филиала "ЦОП" ПАО "Укрзализныця" (действующего на момент совершения преступления);

– начальника отдела управления учета нефтепродуктов нефтепродуктов и складского хозяйства Филиала "ЦОП" ПАО "Укрзализныця";

– куратора компании-поставщика топлива – доверенное лицо конечных владельцев финансово-промышленной группы, в состав которой входит компания-поставщик топлива "Укрзализныци".

– лицо, подчиненное куратору, ответственное за поиск и сопровождение государственных закупок нефтепродуктов, в которых принимала участие компания-поставщик топлива "Укрзализныци".

Поскольку местонахождение трех из указанных лиц – экс-руководителя филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного – пока не установлено, им сообщено о подозрении способом, предусмотренным частью 1 статьи 278 Уголовного процессуального кодекса Украины. В отношении остальных подозреваемых решается вопрос об избрании мер пресечения,
– говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что ООО "Вог Аэро Джет" выиграло тендер и заключило с Филиалом "ЦОП" ПАО "Укрзализныця" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Впоследствии "Укрзализныця" и поставщик трижды (23, 25 и 29 марта 2016 года) подписывали дополнительные соглашения к договору поставки.

Согласно этим соглашениям, служебные лица "Укрзализныци", пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае колебания на рынке, несколько раз дополнительно увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

Как выяснило следствие, законных оснований для заключения третьего дополнительного соглашения не было, поскольку на протяжении 25-29 марта 2016 года рыночные цены на топливо не росли.

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Таким образом, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую привлекательность, но и превысила рыночный уровень цен. Это, по мнению сыщиков, и привело к искажению результатов торгов.

"Укрзализныця" закупила у победителя тендера три четверти от запланированного объема топлива по ценам, повышенным на основании третьего дополнительного соглашения, и в результате переплатила поставщику за дизельное топливо 92 миллиона гривен.

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция НАБУ Укрзализниця
Источник: 24 канал
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