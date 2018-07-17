В США выразили обеспокоенность по поводу инцидента в НАБУ

В США выразили обеспокоенность из-за погрома у здания Национального антикоррупционного бюро Украины. Ситуацию считают неприемлемой в современном демократическом обществе.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Twitter.

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Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции, неприемлемы в современном демократическом обществе,

– говорится в сообщении.

Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та @nab_ukr Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві. @Shabunin — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 липня 2018 р.

Напомним, утром 17 июля группа молодых людей ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро и разнесла там мебель и повредила некоторое имущество.



Ранее 24 Канал сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро получают угрозы от председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Председатель САП Назар Холодницкий при этом обвинил НАБУ в таких же действиях относительно антикоррупционной прокуратуры, однако заявления Сытника не опроверг.

