В США выразили обеспокоенность по поводу инцидента в НАБУ
В США выразили обеспокоенность из-за погрома у здания Национального антикоррупционного бюро Украины. Ситуацию считают неприемлемой в современном демократическом обществе.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Twitter.
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Мы глубоко обеспокоены сегодняшними нападениями на гражданское общество и НАБУ. Титушки, которые запугивают реформаторов, и неэффективная реакция полиции, неприемлемы в современном демократическом обществе,
– говорится в сообщении.
Напомним, утром 17 июля группа молодых людей ворвалась в здание Национального антикоррупционного бюро и разнесла там мебель и повредила некоторое имущество.
Ранее 24 Канал сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро получают угрозы от председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Председатель САП Назар Холодницкий при этом обвинил НАБУ в таких же действиях относительно антикоррупционной прокуратуры, однако заявления Сытника не опроверг.
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