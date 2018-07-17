У США висловили стурбованість щодо інциденту в НАБУ

У США висловили стурбованість через погром у будівлі Національного антикорупційного бюро України. Ситуацію вважають неприйнятною в сучасному демократичному суспільстві.

Про це йдеться в заяві посольства США в Twitter.

Читайте також: Кива подав заяву у поліцію: він звинуватив Шабуніна у нападі на нього

Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство і НАБУ. Тітушки, які залякують реформаторів, і неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві,

– мовиться у повідомленні.

Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми нападами на громадянське суспільство та @nab_ukr Тітушки, що залякують реформаторів, та неефективна реакція поліції, є неприйнятними в сучасному демократичному суспільстві. @Shabunin — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 липня 2018 р.

Нагадаємо, вранці 17 липня група молодих осіб увірвалась у будівлю Національного антикорупційного бюро і потрощила там меблі та пошкодила деяке майно.

Раніше 24 Канал повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро отримують погрози від голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Голова САП Назар Холодницький натомість звинуватив НАБУ у таких самих діях щодо антикорупційної прокуратури, проте заяви Ситника не спростував.

