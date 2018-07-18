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П'ятьом особам оголошено про підозру через зловживання службовим становищем в "Укрзалізниці"

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П'ятьох осіб підозрюють у зловживанні службовим становищем, через їхню діяльність Укрзалізниці" було завдано збитки в розмірі 92 мільйони гривень
П'ятьох осіб підозрюють у зловживанні службовим становищем, через їхню діяльність Укрзалізниці" було завдано збитки в розмірі 92 мільйони гривень / фото з відкритих джерел

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет" про підозру у зловживанні службовим становищем. Через їхню діяльність "Укрзалізниці" було завдано збитки в розмірі 92 мільйони гривень.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАБУ.

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Зокрема, у зловживанні владою або службовим становищем підозрюють: 

- колишнього керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" (далі — "ЦЗВ") ПАТ "Укрзалізниця" (чинного на момент вчинення злочину);

- колишнього заступника начальника Філії "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" (чинного на момент вчинення злочину);

- начальника відділу нафтопродуктів управління обліку нафтопродуктів та складського господарства Філії "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця";

- куратора компанії-постачальника палива — довірену особу кінцевих власників фінансово-промислової групи, до складу якої входить компанія-постачальник палива "Укрзалізниці".

- особу, підлеглу куратору, відповідальну за пошук та супроводження державних закупівель нафтопродуктів, у яких приймала участь компанія-постачальник палива "Укрзалізниці".

Оскільки місцезнаходження трьох із зазначених осіб –екс-керівника Філії, куратора компанії-постачальника та його підлеглого – наразі не встановлено, про підозру їм повідомлено у спосіб, передбачений частиною 1 статті 278 Кримінального процесуального кодексу України. Стосовно решти підозрюваних – вирішується питання обрання запобіжних заходів,
– йдеться у повідомленні НАБУ.

Зазначається, що ТОВ "Вог Аеро Джет" виграло тендер та уклало з Філією "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" договір поставки дизпалива за економічно вигідною ціною, яка на той момент була нижчою за ринкову. Згодом "Укрзалізниця" та постачальник тричі (23, 25 і 29 березня 2016 року) підписували додаткові угоди до договору поставки.

Відповідно до цих угод службові особи "Укрзалізниці", користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, кілька разів додатково збільшували вартість дизпалива для залізниці.

Як з’ясувало слідство, законних підстав для укладання третьої додаткової угоди не було, оскільки впродовж 25-29 березня 2016 року ринкові ціни на пальне не зростали.

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Таким чином, закупівельна ціна дизпалива не лише втратила свою економічну привабливість, але й перевищила ринковий рівень цін. Це, на думку детективів, призвело до спотворення результатів торгів. 

"Укрзалізниця" закупила у переможця тендеру три чверті від запланованого обсягу палива за цінами, підвищеними на підставі третьої додаткової угоди, і в результаті переплатила постачальнику за дизельне пальне 92 мільйони гривень.

Теги: Новини України Новини політики Корупція Укрзалізниця НАБУ
Джерело: 24 канал
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