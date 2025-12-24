Нефтяные пятна появились на 2 пляжах в Одессе: там нашли погибших птиц

На побережье Одессы зафиксировали вероятное загрязнение в районе пляжей Дельфин и Ланжерон. Там обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

Что известно об инциденте?

В среду, 24 декабря, на побережье Одессы в районе пляжей Дельфин и Ланжерон были замечены темные пятна неизвестного происхождения, которые могут иметь нефтяную природу. Кроме того, на берегу обнаружены погибшие птицы.

Сейчас размеры загрязнения и его происхождение устанавливается. На место происшествия уже выехали представители экологической инспекции, КП "Побережье", КУ РВС и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Дополнительную официальную информацию обещают предоставить после получения выводов экспертов.

