Нефтяные пятна появились на 2 пляжах в Одессе: там нашли погибших птиц
- На пляжах Дельфин и Ланжерон в Одессе обнаружены нефтяные пятна и погибшие птицы.
- На месте работают экологические инспекторы, причины загрязнения расследуются.
На побережье Одессы зафиксировали вероятное загрязнение в районе пляжей Дельфин и Ланжерон. Там обнаружили пятна, похожие на нефтяные, а также погибших птиц.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.
Что известно об инциденте?
В среду, 24 декабря, на побережье Одессы в районе пляжей Дельфин и Ланжерон были замечены темные пятна неизвестного происхождения, которые могут иметь нефтяную природу. Кроме того, на берегу обнаружены погибшие птицы.
Сейчас размеры загрязнения и его происхождение устанавливается. На место происшествия уже выехали представители экологической инспекции, КП "Побережье", КУ РВС и Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Дополнительную официальную информацию обещают предоставить после получения выводов экспертов.
Какие события недавно всколыхнули Одесскую область?
В результате российской атаки улицы Одесской области затопило маслом. Вражеская цель попала в резервуар. Ее количество такое большое, что достигает бамперов авто.
В результате атаки российских захватчиков часть Одессы осталась без электро-, водо- и теплоснабжения. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в частности разбит пост на одной из станций, а одна железнодорожница – сигналистка получила осколочное ранение. Кроме того, пострадало жилье одесситов.
21 ноября в одном из одесских ТЦК и СП произошел взрыв. По предварительной информации во время разговора между военнослужащими РТЦК и СП и гражданином взорвался неизвестный предмет, который был в его личных вещах. К сожалению, человек погиб на месте.