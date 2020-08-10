В штабе ООС заявили, что, несмотря на неприцельные вражеские обстрелы, новое перемирие на Донбассе все-таки работает. Пятнадцатые сутки боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет. Однако вооруженные провокации оккупанта не завершаются.

9 августа оккупанты 4 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Две вражеские провокации из стрелкового оружия зафиксированы возле Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

За минувшие сутки также отмечено еще два нарушения противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ. Вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовское враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

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Также на Приазовье, зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет,

​– говорится в сообщении.

Пятнадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала