У штабі ООС заявили, що, попри неприцільні ворожі обстріли, нове перемир'я на Донбасі таки працює. П'ятнадцяту добу поспіль бойових втрат та поранень серед українських захисників немає. Однак збройні провокації окупанта не завершуються.

9 серпня окупанти 4 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Дві ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новозванівки та Мар'їнки. Неприцільні постріли не несли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

За минулу добу також відмічено ще два порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ. Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів.

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Також на Приазов'ї, зафіксовано проліт БПЛА російського виробництва типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби негайно подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат та поранень немає,

​– мовиться у повідомленні.

П'ятнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу