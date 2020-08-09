Президент Володимир Зеленський нагородив матроса Олега Пецуха орденом "За мужність 3-й ступеня". За словами журналіста Юрія Бутусова, цей чоловік втік з поля бою і покинув помирати свого командира – морського піхотинця Ярослава Журавля.

Про це Бутусов написав на своїй фейсбук-сторінці. Він акцентував увагу на тому, що, схоже, ані глава держави, ані міністр оборони Таран чи головнокомандувач ЗСУ Хомчак не в курсі повної картини подій, що відбувалась під Зайцевим.

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5 серпня президент Зеленський нагородив орденами тих, хто брав участь в операції. Троє морпіхів 137-го батальйону були нагороджені посмертно, а один морський піхотинець був нагороджений живим орденами "За мужність 3-го ступеня". У цей момент стало очевидно, що ніякого "особистого контролю" в цій ситуації насправді Зеленський не організував,

– написав Бутусов.

Про що йдеться:

На відео з нашоломної камери загиблого медика Миколи Іліна, за словами Бутусова, чітко видно і чутно, як боєць, якому особисто вручив орден президент, кидає офіцера – командира групи і самого медика та тікає.

Це відео дивилися всі, сотні тисяч людей, кого цікавили ці події, як можна було це проігнорувати?

– риторично питає журналіст.

Військовий залишився живим, але втік, коли виконувати завдання з порятунку його пораненого командира – Ярослава Журавля – залишилися тільки один офіцер, командир евакуаційної групи, і медик Ілін.

Бутусов уточнив: нагороджений за мужність, знав обстановку, але втік, а медик, який не знав її, – підірвався на міні і теж загинув.

Відтак, залишився один командир евакуаційної групи, який потрапив під обстріл, отримав контузію і наодинці не зміг виконати завдання.

Журавель же загинув від втрати крові, хоча його шанси на виживання були високими. Він, як ще раз наголосив Бутусов, був командиром нагородженого втікача.

"Єдиний воїн, який виконував завдання до кінця, був офіцер, який командував евакуаційною групою. Але цього офіцера Зеленський не нагородив. Ні міністр оборони, ні головком ЗСУ, ні командування 35-ї бригади чомусь його не представили до ордену", – уточнив журналіст.

Бутусов додав, що бойовий орден військовому, що втік з поля бою, дали за участь в піар-акції.

Чому ж нагороди не гідного? Та тому що його відправили знімати сюжет для телебачення до батька загиблого Ярослава Журавля. До батька свого командира, якого нагороджений за мужність злякався витягувати,

– додав він.

Коротко про загибель українських військових під Зайцевим: