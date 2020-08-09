Президент Владимир Зеленский наградил матроса Олега Пецуха орденом "За мужество 3-й степени". По словам журналиста Юрия Бутусова, этот человек бежал с поля боя и покинул умирать своего командира – морского пехотинца Ярослава Журавля.

Об этом Бутусов написал на своей фейсбук-странице. Он акцентировал внимание на том, что, похоже, ни глава государства, ни министр обороны Таран или главнокомандующий ВСУ Хомчак не в курсе полной картины событий, что проходили под Зайцевым.

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5 августа президент Зеленский наградил орденами тех, кто принимал участие в операции. Трое морпехов 137-го батальона были награждены посмертно, а один морской пехотинец был награжден живым орденом "За мужество 3-й степени". В этот момент стало очевидно, что никакого "личного контроля" в этой ситуации на самом деле Зеленский не организовал,

– написал Бутусов.

О чем идет речь:

На видео с нашлемной камеры погибшего медика Николая Илина, по словам Бутусова, четко видно и слышно, как боец, которому лично вручил орден президент, бросает офицера – командира группы и самого медика и убегает.

Это видео смотрели все, сотни тысяч людей, кого интересовали эти события, как можно было это проигнорировать?

– риторически спрашивает журналист.

Военный остался жив, но бежал, когда выполнять задачи по спасению его раненого командира – Ярослава Журавля – остались только один офицер, командир эвакуационной группы, и медик Илин.

Бутусов уточнил: награжден за мужество, знал обстановку, но бежал, а медик, не знал ее, – подорвался на мине и погиб.

Поэтому, остался один командир эвакуационной группы, который попал под обстрел, получил контузию и сам не смог выполнить задание.

Журавель же погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими. Он, как еще раз подчеркнул Бутусов, был командиром награжденного беглеца.

"Единственный воин, который выполнял задачу до конца, был офицер, который командовал эвакуационной группой. Но этого офицера Зеленский не наградил. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену", – уточнил журналист .

Бутусов добавил, что боевой орден военному, что бежал с поля боя, дали за участие в пиар-акции.

Почему же наградили не достойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу своего командира, которого награжденный за мужество испугался вытаскивать,

– добавил он.

Коротко о гибели украинских военных под Зайцевым: