Произошла утечка реагентов: оккупанты переводят 5-й блок ЗАЭС в состояние "холодный остановки"

Российские военные переводят в состояние "холодной остановки" блок №5 на захваченной Запорожской атомной электростанции. Предварительно там произошла утечка реагентов из первого контура реактора во второй.

Соответствующие заявления сделали в "Энергоатоме" и МАГАТЕ. Это необходимо для того, чтобы специалисты определили причину обнаружения бора в контуре охлаждения.

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) переводит свой реакторный блок №5 из состояния "горячего" останова на "холодное" и намерена определить причину обнаружения бора в контуре охлаждения, оставляя один из шести реакторов станции в горячей остановке для производства пара и тепла,

– говорится в сообщении МАГАТЭ.

Что это значит на практике

В ведомстве отметили также, что четвертый энергоблок останется работать в состоянии "горячей остановки". В то же время оккупанты заверили МАГАТЭ, что не планируют переводить в состояние "горячего останова" 2-й энергоблок для замены 5-го.

Мол, после холодной остановки ЗАЭС проведет тесты, чтобы определить, почему во вторичном контуре охлаждения одного из парогенераторов энергоблока обнаружен низкий уровень бора.

Что такое "холодный останов" Это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен из-за низкого давления и низкой температуры охлаждающей воды. Во время "холодной остановки" ядерный реактор не генерирует электроэнергию. Реактор может находиться в таком состоянии бесконечно долго при подключении к энергопитанию.

К слову, в "горячей остановке" дополнительно из наружного контура отбирается перегретая вода (около 280 градусов). Ее используют в системах централизованного отопления зимой, а также в системах горячего водоснабжения ЗАЭС и Энергодара круглый год. Это делается с помощью помп, работающих от внешней электроэнергии.

Некомпетентность русского персонала

Оккупанты признавали, что на аварийных дизель-генераторах (т.е. когда исчезнет поставка электроэнергии на ЗАЭС извне) поддерживать режим "горячего останова" нельзя.

Несмотря на это, оккупанты держали в "горячей остановке" блоки №4 и №5. А из-за некомпетентности российского персонала на блоке №5 вода первого контура с раствором борной кислоты попала в деаэратор машзала, а оттуда опять на все парогенераторы.

Захватчики сами доводят ситуацию до опасной, а затем пытаются героически ее исправить,

- отметил президент "Энергоатома" Петр Котин.

Заметим, что это не впервые из-за оккупантов случаются аварийные ситуации. Так, 14 ноября на ЗАЭС произошел частичный блэкаут – оборудование энергоблока №6 было обесточено, из-за чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности. В таком режиме блок находился 90 минут.