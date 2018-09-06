Пятый транш от МВФ: состояние дел накануне начала переговоров

Очередная миссия МВФ уже в Украине. До 19 сентября представители Фонда обсудят с украинской стороной экономическую политику и примут решение о предоставлении или не предоставлении очередной финансовой помощи нашему государству.

Шансы на очередную финансовую помощь от международных кредиторов выглядят довольно неоднозначными. Хотя в правительстве и Национальном банке высказывали умеренный оптимизм.

В. а. министра финансов Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона намерена обсудить с Фондом как все текущие вопросы по получению транша, так и продолжения сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

Читайте также: Транш от МВФ: быть или не быть в 2018 году

Что требует МВФ от Украины



Главные условия получения транша – повысить цены на газ для населения до рыночного уровня и сбалансировать государственный бюджет Украины, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП. Оба решения в предвыборный период для власти – очень болезненные и политически самоубийственны.

Еще одним важным условием получения транша было создание антикоррупционного суда. Это условие выполнили, хотя и с определенными нюансами – в частности, после принятия закона об антикоррупционном суде внесли правки к этому закону, по которым апелляции по делам НАБУ, за которые уже взялась Фемида, будут рассматривать обычные суды. Поэтому западные партнеры на слово украинским парламентариям уже не верят и предпочитают давать деньги уже после того, как суд докажет свою эффективность. И во время переговоров с нынешней миссией МВФ вопрос о способности украинского антикоррупционного суда вновь может появиться у представителей Фонда.

О какой сумме речь

Это четверый пересмотр программы расширенного финансирования МВФ и пятый транш в 2 миллиарда долларов. По словам Маркаровой, положительное решение относительно этого сможет открыть путь к привлечению финансирования в государственный бюджет на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка на 800 миллионов долларов. Также продолжение программы поспособствует получению макрофинансовой помощи от ЕС на 1 миллиард евро.

Когда ожидают поступления денег

В Национальном банке рассчитывают, что деньги в случае положительных переговоров с МВФ Украина получит уже до конца сентября.

Если транш дадут

Украина сможет обслуживать свои международные долговые обязательства. И будет иметь больше шансов не упасть в очередной экономический кризис.

Почему деньги международных кредиторов важны для Украины, объясняли экономисты в публикации 24 канала: Украине грозит новый экономический кризис: по кому ударит и как предотвратить

Если транш не дадут

Тогда существует большая вероятность (которую подтверждает и премьер-министр Владимир Гройсман), что наше государство не сможет выплачивать долги, что грозит ей дефолтом. Что это означает – подробнее в нашей публикации: "Дефолт и "конец света": что надо знать, чтобы не паниковать".