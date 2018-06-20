Пятый транш от МВФ: к чему готовиться, если денег не дадут

Если депутаты не заберут скандальную поправку в законе об Антикоррупционном суде, Украина может остаться без транша МВФ. Об этом заявила директор фонда Кристин Лагард после телефонного разговора с Петром Порошенко.

Власть надеялась, что примут закон об Антикоррупционном суде – и сразу получат транш. Однако западные партнеры обещаниям украинских политиков верить устали. Деньги готовы дать, когда суд уже начнут создавать. А еще требуют отменить поправки, которые депутаты втихомолку внесли в закон.

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Эту поправку заметили уже после голосования. Согласно ей, апелляции по делам НАБУ, за которые уже взялась Фемида, будут рассматривать обычные суды. Даже после того, как появится Антикоррупционный. А это, к слову, может коснуться дел Романа Насирова или Борислава Розенбата.

Это недопустимо, так как такие топ-дела по Розенблату, по Труханову, по Насирову и многим другим чиновникам, которые уже подали в суд первой инстанции или там есть, они останутся и практически не пройдут через систему новосозданного судопроизводства. Означает ли это индульгенцию для топ-чиновников? Я думаю, это вопрос открытый,

– прокомментировал юридический советник Transparency International Ukraine Максим Костецкий.

Но дело не только в борьбе с коррупцией. В МВФ еще раз настояли: правительство должно пойти на непопулярные шаги и, во-первых, повысить тарифы на газ к рыночным, а во-вторых – урезать расходы в бюджете на следующий год. Для власти перед выборами – это политическое самоубийство.

"В следующем году у нас выборы, и всегда пытаются засунуть как можно больше социальных различных выгод – повышение пенсий, зарплат. Таким образом хотят показать, какая власть сегодня хорошая, и переизбраться. Хотя на такие "выгоды" денег нет", – подчеркнул координатор ГП "Новая Страна" Тарас Козак.

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За два десятилетия Украина заняла у МВФ больше 35 миллиардов гривен. Более половины вернули. Еще 15 миллиардов надо отдать. Возвращать долги другим кредиторам без займов МВФ будет сложно, поскольку фонд МВФ предоставляет средства под 2-3% годовых. Другие – втрое дороже. Правда, в Национальном банке успокаивают – и без денег МВФ протянем 2-3 года.

Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования. Но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ,

– заявил глава НБУ Яков Смолий.

Эксперты соглашаются, задержка с траншем – не самое худшее.

"Больше проблем будем иметь, если вылетим из программы фонда. И западные партнеры будут отказываться предоставлять Украине поддержку. Уйдет МВФ – не будет денег ни от американцев, ни от Евросоюза, ни от международных организаций", – пояснил Козак.