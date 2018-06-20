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Жебривский стал аудитором НАБУ: что его связывает с Порошенко

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Президент Петр Порошенко назначил третьего аудитора НАБУ. Им стал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Антикоррупционеры уже бьют в набат. Мол, существование Антикоррупционного бюро – под угрозой.

Еще неделю назад Павел Жебривский возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию. А сегодня он – аудитор НАБУ по квоте президента.

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Новоназначенец пообещал прилагать максимум усилий, чтобы добросовестно выполнять обязанности. Хотя еще неделю назад, когда просился в отставку, мотивировал свое желание большой усталостью.

Антикоррупционеры назначение забраковали, мол, Жебривский будет делать все, что ему прикажет президент.

Суть аудита заключается в том, что его делают профессионалы, равноудаленные от всех, которые не имеют к политике отношения. Жебривский – политический партнер Порошенко. Какой аудит, какая независимость?
– прокомментировал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Бок о бок Порошенко и Жебривский работают уже давно. В 2002-м они были народными депутатами от одной парламентской группы "Солидарность". После Оранжевой революции Жебривский возглавил Житомирскую обладминистрацию. А когда Порошенко стал президентом, то Жебривскому дал место в Генпрокуратуре. Там соратник гаранта возглавил департамент по вопросам экономики.

Здесь принцип личной преданности. Это все для того, чтобы руками карманного аудитора НАБУ подвесить все Антикоррупционное бюро на крючок, или добиваться увольнения Сытника, или добиваться его лояльности,
– убежден нардеп Сергей Лещенко.

Антикоррупционеры сомневаются в эффективности Жебривского на новой должности, поскольку на предыдущей он стал фигурантом нескольких громких коррупционных скандалов. Журналисты "Радио Свобода" в своем расследовании утверждали, что Жебровский причастен к схеме контрабанды на КПВВ "Майорск".

Мы не увидели какой-то слишком большой эффективности. Но стоит учитывать, что нынешняя должность, то есть аудитора НАБУ, она не очень связана с его предыдущим местом работы,
– отметил народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

Кроме, того что Жебривский – человек президента, который попортил себе репутацию сомнительными сделками на предыдущем месте работы, у него еще и мало опыта, говорят антикоррупционеры. Потому что аудитор НАБУ должен иметь значительный опыт работы в органах досудебного расследования, прокуратуре, судах за рубежом или международных организациях. А главное – уметь делать аудит.

"Это позор. Это позор и для Порошенко, и для Жебривского, и для законодательства. Мы в законодательстве четко прописали – должен быть внешний независимый аудит", – сказал народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

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Отныне Национальное антикоррупционное бюро имеет полностью укомплектованную комиссию по внешнему аудиту. Впрочем, и "внешней" ее назвать трудно. Изначально планировалось, что аудиторами будут независимые международные эксперты, которые имеют опыт в антикоррупционной деятельности и уже проводили аудит. Взамен получилось, что три якобы независимые аудиторы – украинцы. И в большей или меньшей степени – приближенные к Петру Порошенко.

Наименее политически ангажирован – кандидат от Кабмина Михаил Буроменский. От Верховной Рады аудитором недавно стал профессор Киево-Могилянской академии – 81-летний Владимир Василенко. В его поддержку высказывался даже лидер радикалов Олег Ляшко. И это антикоррупционные деятели считают плохим знаком. Например, сына Василенко обвиняли в "протягивании" на должности в Верховный суд служителей Фемиды Людмилы Кизюн и Елены Лисовской, которые запрещали украинцам выходить на Майдан. Все трое должны провести аудит работы Антикоррупционного бюро, начиная с 2016-го года и по настоящее время и предоставить свои выводы, от которых зависит судьба руководства Антикоррупционного бюро.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Павел Жебривский НАБУ
Источник: 24 канал
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