"Занимается не защитой, а тупым мародерством": что активисты требуют изменить в работе СБУ

Президент может ветировать закон о нацбезопасности, ведь документ предусматривает ограничение полномочий СБУ. У нее хотят забрать функцию контроля за экономическим сектором. Это требование на пути вступления в НАТО, но такой шаг президентской администрации, похоже, не нравится.

То, с чем должна ассоциироваться спецслужба, – борьба с террором, противодействие врагам государства в различных плоскостях. Как оружием, так и аналитической работой и игрой на опережение. Особенно во время войны.

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А это, как говорят активисты, "золотая ксива" СБУ с фото первого заместителя главы службы Павла Демчины.

Акция под парламентом за невмешательство СБУ в экономический сектор

Он курирует направление борьбы с коррупцией и оргпреступностью в спецслужбе. Сокращенно – управление К. Активисты говорят, там все поставили с ног на голову.

СБУ занимается не защитой страны, а тупым мародерством, дерибаном и рейдерством,

– считает председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Сам Демчина – фигурант многих журналистских расследований, потому что декларация его пуста, но особняков и дорогих автомобилей у его родных и близких хватает.

Активисты требуют изменить законодательство, чтобы спецслужба не выполняла несвойственную ей работу.

Виктор Трепак раньше тоже возглавлял управление К. Ушел со службы по собственному желанию. Как говорил тогда, из-за невозможности выполнять свою работу. Теперь рассказывает, что штат там раздут.

Сотрудников главного управления К в раз 7-8 больше, чем тех, кто борется с террористами. Это одна из основных угроз на сегодняшний день,

– рассказал зуступник председателя СБУ, начальник управления К (2015-2016 гг) Виктор Трепак.

Один из примеров работы этого управления в конце апреля проиллюстрировало НАБУ. На взятке в почти 50 тысяч долларов задержали работника СБУ. Тот требовал деньги за непривлечение к ответственности иностранцев, которые в обход закона получили украинское гражданство.

Видео фрагментов следственных действий по изобличению в получении неправомерной выгоды сотрудника СБУ

Даже по видео понятно, что к сделкам привлечена вертикаль внутри самой спецслужбы. Впрочем, избавляться от нее там не торопятся. Хотя это требование на пути вступления в НАТО. И уже разработана с международными экспертами концепция реформы СБУ. Она полтора года пролежала в СНБО, но президент его так и не подписал, вернув на доработку.

Служба безопасности Украины всегда была ориентирована на Администрацию Президента Украины. Служба безопасности имеет очень сильный инструментарий. И каждый президент без исключения пытался поставить службу, в первую очередь, на службу себе, а уже дальше, что оставалось, на службу украинскому народу,

– отметил Трепак.

Поэтому экс-чиновник уверен, что реформировать СБУ не будут. По крайней мере, пока выборы не пройдут. Впрочем, активисты с "золотой ксивой" надеются, что голоса за реформу найдутся и сейчас.