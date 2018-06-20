22:19
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, сегодня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, сегодня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Занимается не защитой, а тупым мародерством": что активисты требуют изменить в работе СБУ

59 Читати новину українською

Президент может ветировать закон о нацбезопасности, ведь документ предусматривает ограничение полномочий СБУ. У нее хотят забрать функцию контроля за экономическим сектором. Это требование на пути вступления в НАТО, но такой шаг президентской администрации, похоже, не нравится.

То, с чем должна ассоциироваться спецслужба, – борьба с террором, противодействие врагам государства в различных плоскостях. Как оружием, так и аналитической работой и игрой на опережение. Особенно во время войны.

Читайте также: СБУ в 7 раз чаще "борется" с коррупцией, чем с террористами, – Шабунин

А это, как говорят активисты, "золотая ксива" СБУ с фото первого заместителя главы службы Павла Демчины.

Акция под парламентом за невмешательство СБУ в экономический сектор

Он курирует направление борьбы с коррупцией и оргпреступностью в спецслужбе. Сокращенно – управление К. Активисты говорят, там все поставили с ног на голову.

СБУ занимается не защитой страны, а тупым мародерством, дерибаном и рейдерством,
– считает председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Сам Демчина – фигурант многих журналистских расследований, потому что декларация его пуста, но особняков и дорогих автомобилей у его родных и близких хватает.

Активисты требуют изменить законодательство, чтобы спецслужба не выполняла несвойственную ей работу.

Виктор Трепак раньше тоже возглавлял управление К. Ушел со службы по собственному желанию. Как говорил тогда, из-за невозможности выполнять свою работу. Теперь рассказывает, что штат там раздут.

Сотрудников главного управления К в раз 7-8 больше, чем тех, кто борется с террористами. Это одна из основных угроз на сегодняшний день,
– рассказал зуступник председателя СБУ, начальник управления К (2015-2016 гг) Виктор Трепак.

Один из примеров работы этого управления в конце апреля проиллюстрировало НАБУ. На взятке в почти 50 тысяч долларов задержали работника СБУ. Тот требовал деньги за непривлечение к ответственности иностранцев, которые в обход закона получили украинское гражданство.

Видео фрагментов следственных действий по изобличению в получении неправомерной выгоды сотрудника СБУ

Даже по видео понятно, что к сделкам привлечена вертикаль внутри самой спецслужбы. Впрочем, избавляться от нее там не торопятся. Хотя это требование на пути вступления в НАТО. И уже разработана с международными экспертами концепция реформы СБУ. Она полтора года пролежала в СНБО, но президент его так и не подписал, вернув на доработку.

Служба безопасности Украины всегда была ориентирована на Администрацию Президента Украины. Служба безопасности имеет очень сильный инструментарий. И каждый президент без исключения пытался поставить службу, в первую очередь, на службу себе, а уже дальше, что оставалось, на службу украинскому народу,
– отметил Трепак.

Поэтому экс-чиновник уверен, что реформировать СБУ не будут. По крайней мере, пока выборы не пройдут. Впрочем, активисты с "золотой ксивой" надеются, что голоса за реформу найдутся и сейчас.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Верховная Рада Законопроект СБУ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
сегодня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 76
Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
сегодня, 19:51 Наличный курс валют 20 июня: доллар продолжает расти
226
Главные новости 20 июня: Жебривский – аудитор НАБУ, Тимошенко идет в президенты
сегодня, 22:00 Главные новости 20 июня: Жебривский – аудитор НАБУ, Тимошенко идет в президенты
54
Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
сегодня, 21:01 Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
Іван Вербицький 357
Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
сегодня, 20:02 Тюремщикам не удастся его сломить, – российские правозащитники о Сенцове и других политузниках
Катерина Петренко 82
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук