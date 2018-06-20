Сытник жестко отреагировал на назначение Жебривского аудитором НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник прокомментировал назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.
Об этом он заявил в комментарии "Украинским новостям".
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Сытник отметил, что назначение Жебривского не соответствует критериям положений закона о НАБУ. По его словам, в частности, речь идет об отсутствии у Жебривского международного опыта.
Напомним, Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. Жебривский уверяет, что на должности аудитора НАБУ он добросовестно и достойно будет выполнять возложенные на него обязанности.
Источник: 24 Канал
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