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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Правозащитники отметили существенное нарушение в назначении Жебривского

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Павел Жебривский
Павел Жебривский / 24 канал

Назначение Павла Жебривского аудитором национального антикоррупционного бюро по квоте президента состоялось с нарушением закона.

Об этом заявили эксперты Центра противодействия коррупции.

По их словам, закон "О Национальном антикоррупционном бюро" четко определяет, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях.

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В Жебривского, согласно его официальной биографии, такого опыта работы за границей или в международных организациях нет.

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань объяснила, что назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде.

Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд,
– отметила юрист.

Напомним, Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. Жебривский утверждает, что в качестве аудитора НАБУ он будет добросовестно и достойно выполнять возложенные на него обязанности.

Теги: Новости Украины Павел Жебривский
Источник: 24 канал
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