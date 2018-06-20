Правозащитники отметили существенное нарушение в назначении Жебривского

Назначение Павла Жебривского аудитором национального антикоррупционного бюро по квоте президента состоялось с нарушением закона.

Об этом заявили эксперты Центра противодействия коррупции.



По их словам, закон "О Национальном антикоррупционном бюро" четко определяет, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях.

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В Жебривского, согласно его официальной биографии, такого опыта работы за границей или в международных организациях нет.



Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань объяснила, что назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде.

Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд,

– отметила юрист.

Напомним, Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. Жебривский утверждает, что в качестве аудитора НАБУ он будет добросовестно и достойно выполнять возложенные на него обязанности.