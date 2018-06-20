Порошенко нейтрализует НАБУ, – эксперт о назначении аудитором Жебривского

Назначение экс-главы Донецкой области Павла Жебривского аудитором НАБУ деморализует и нейтрализует эту структуру. Бюро получило очень неприятный подарок. Но это ошибка Петра Порошенко.

Об этом 24 Каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По мнению эксперта, Жебривский может быть эффективным аудитором. Он человек старой бизнес-закалки, у него есть опыт работы в правоохранительных органах – ГПУ. Но Жебривский зря пошел на эту должность.

"На должности аудитора НАБУ Жебривский столкнется с американскими интересами, которые влезут в его "интимно-экономическую" жизнь. Особенно во время губернаторства в Донецкой области. И это не пойдет ему на пользу", – считает Небоженко.

По словам политолога, Порошенко разбрасывается кадрами, которых у него мало. Жебривский втянется в тяжелые оборонительные бои и интриги с НАБУ, тем самым засветит себя как человек, у которого нет будущего после того, как Порошенко уже не будет президентом. Как отмечает Небоженко, президент сжигает важного для себя человека. Хотя мог сделать Жебривского генпрокурором, главой администрации и тому подобное.

В то же время, отмечает специалист, с назначением Жебривского для НАБУ есть угроза.

Приход Жебривского связан с тем, чтобы деморализовать и нейтрализовать НАБУ. Жебривский ничего не будет прятать, что касается работы НАБУ. Наоборот, он будет наслаждаться, когда Борис Розенблат (нардеп, один из фигурантов "янтарного дела", которое ведет НАБУ – "24") будет встречать Жебривского и пытаться пожать ему руку,

– убежден Виктор Небоженко.

Также эксперт отмечает, что НАБУ и дальше будет проводить расследования в отношении высокопоставленных коррупционеров. Впрочем, если завтра откроют дело, к примеру, против приближенного к Порошенко нардепа Игоря Кононенко, то Жебривский день и ночь будет проводить в НАБУ, чтобы своими аудиторскими действиями отвлечь внимание от ценного субъекта.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального антикоррупционного бюро Павла Жебривского. 11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский решил подать в отставку.

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